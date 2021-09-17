İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı - Haberler Spor
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İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı

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İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı

18 yıl sonra Süper Lig'de birbirlerine rakip olan Altay ve Göztepe karşılaşmasında heyecan fırtınası yaşandı. Altay, son saniyede Paixao'nun attığı golle derbiden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe'yi Paixao'nun 90+3. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı

PERDEYİ SONER AÇTI

Karşılaşmada perdeyi Göztepe'nin orta sahası Soner Aydoğdu açtı. Soner, 26. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi. Altay'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Leandro Kappel (Penaltıdan) ve 90+3. dakikada Marco Paixao kaydetti.

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı

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Haber: İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı - Haberler Spor
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