İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paxiao'nun golü yıktı
18 yıl sonra Süper Lig'de birbirlerine rakip olan Altay ve Göztepe karşılaşmasında heyecan fırtınası yaşandı. Altay, son saniyede Paixao'nun attığı golle derbiden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe'yi Paixao'nun 90+3. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
PERDEYİ SONER AÇTI
Karşılaşmada perdeyi Göztepe'nin orta sahası Soner Aydoğdu açtı. Soner, 26. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi. Altay'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Leandro Kappel (Penaltıdan) ve 90+3. dakikada Marco Paixao kaydetti.
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