İzmir'de Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı

Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ilk kez İzmir'de düzenlendi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) iş birliğinde Horeca Fair Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ve Horeca Fair Ege 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Fuarİzmir'deki açılışta konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, bölge ve ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden fuarlarla birlikte bacasız sanayi olarak turizme katkı sağlandığını belirterek devlet olarak gereken desteği verdiklerini ifade etti.

Devletin özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiğine işaret eden Ayyıldız, turizm sektörünün istikrarı için desteğin önemini vurguladı.

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise otelcilik ve turizm ekipmanları ile ilgili Türkiye'nin merkez olması gerektiğine dikkati çekti.

Her türlü altyapı ile birlikte Türkiye'nin gastronomi ve mutfak ekipmanları konusunda çok güçlü olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir'in turizmde geri kalması noktasında herhangi bir sebep göstermiyor sadece var olan resmi anlatıyorum. Antalya geçen sene 19 milyon turist çekti. Biz ise 1 milyon civarında turiste ev sahipliği yaptık. Onlar bizim 19 kat fazlamız turist ağırladı. Antalya'daki her şey dahil turizmin İzmir'de de hayata geçirilmesini istemiyoruz. İzmir'in coğrafyasına baktığınızda arkeoloji anlamında dünyanın en zengin coğrafyasına sahibiz. Spor turizminde Antalya'dan çok daha avantajlıyız. Sağlık turizminde Türkiye'de ve dünyada en avantajlı şehirlerden biriyiz. Ticaret, medeniyet, fuar bir aradaysa kongre turizmi kendiliğinden gelir. Ekonomi bakanlığım zamanında dünya ticaret örgütü toplantısını burada yapmak istedim. Oteller ve kongre salonlarıyla ilgili gerekli kapasiteyi bulamadık. Ne yazık ki olmadı. 5 sene sonra İzmir'in toplam yatak kapasitesini en az iki katına çıkarırsak, turist sayısını 5 milyon civarına getirirsek, spor turizmi altyapısıyla hazır hale gelirse uluslararası uçuşlar buraya kendiliğinden gelir. İzmir'den talep olduğunda burası bir uçuş merkezi haline gelir."

ETİK Başkanı Mehmet İşler de İzmir'in direkt uçuşlarının artması gerektiğine işaret etti.

Üç yıldır Kuşadası'nda organize edilen ve Türkiye'nin dört bir yanındaki oteller ile turizm temsilcileri katıldığı fuarda otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları otel ve restoran yapı danışmanlık firmaları ağırlanıyor.

Profesyonellere açık olan fuar 23 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA