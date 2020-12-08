İzmir'de engelsiz salon
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İzmir'de engelsiz salon

08.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:28
İzmir'de engelsiz salon

İZMİR'de Fuar Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda engellilerin tribüne erişimini sağlayacak asansör devreye alındı.

İZMİR'de Fuar Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda engellilerin tribüne erişimini sağlayacak asansör devreye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sonrasında Celal Atik Spor Salonu'nda engellilerin tribüne erişimini sağlayacak asansörü devreye soktu. Kulüpte 10 farklı branşta 75 engelli sporcunun lisanslı olarak mücadele ettiğini belirten Başkan Ersan Odaman, "Dünyada ve ülkemizde engelli bireylerin yaşadığı en büyük sıkıntı erişememek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hemen sonrasında Celal Atik Spor Salonu'nda erişim engelini ortadan kaldırdık. Artık engelli sporcularımız ve salonumuza gelerek maç izlemek isteyen engelli vatandaşlarımız bu asansör ile tribündeki yerlerini alacak" diye konuştu.

Açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediyespor Engelli Basketbol Takımı oyuncuları, bu hizmet için yönetime teşekkür etti.


İzmir'de engelsiz salon
İzmir'de engelsiz salon
İzmir'de engelsiz salon
İzmir'de engelsiz salon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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