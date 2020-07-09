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İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı

İzmir'de ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre 200 gram ekmek 1,50 liradan satılacak.

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
09.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:20

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Fırıncılar Odasının zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtildi.

"200 GRAM EKMEK 1,50 LİRA"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren İzmir'de 200 gram ekmeğin 1,50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1,80 liradan satılmasına karar verilmiştir.

Bu karar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü ve İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmıştır."

ÖNCEKİ FİYAT TARİFESİ

İzmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satılıyordu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
MUSTAFA: 250 gram ekmeği 1,5 TL 210 gram’a düştü bide üstüne zam yaparlar 3 ay ve yılbaşında.Ülkemizde en çok asgari ücretli çalışan var 23 veya 25 milyon insan söylencek başka söz yok
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ANKARALI: İZMİTTE 175 E VATANDAŞI SOYUYORLAR İZMİR GENE İYİ
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