İzmir'de 'Avrupa Spor Haftası' etkinliği düzenlendi - Haberler Spor
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İzmir'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Spor
İzmir'de

Herkes İçin Spor Federasyonu ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri İzmir'de yapıldı.

İZMİR (AA) - Herkes İçin Spor Federasyonu ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri İzmir'de yapıldı.

"Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla 23-30 Eylül tarihlerinde kutlanan "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla İzmir Konak Meydanı'nda program düzenlendi. Sporcuların çeşitli gösteriler sunduğu programa çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Spor Haftası gecesini İzmir'e kentteki enerjiyi hissederek aldıklarını söyledi.

Spor gecesinde İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölükbaşı, "Biz 2019 yılında Avrupa Spor Haftası çalışmalara başlamıştık. Her geçen yıl üzerine koyarak devam ediyoruz. İlk yıl 'beraber yürüyelim' dedik sadece. Geçtiğimiz yıl bütün branşlarla 81 ilde beraberdik. Bu sene daha güçlü şekilde 2021 Avrupa Spor Haftası'nın İzmir ayağını da coşkuyla tamamlayalım. İzmir çok güçlü spor kültürü olan bir ilimiz. Federasyonumuzun da en çok antrenörünün olduğu şehir. İzmir'in gelecekte çok şampiyonlar çıkaracağına inancımız tam." diye konuştu.

Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından Ece Seçkin konseri gerçekleştirildi.

AA / Mustafa Güngör - Spor Haberleri
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