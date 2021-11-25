İzmir'de 230 gram ekmek 2,5 liradan satılacak

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, kentte 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satılacağını açıkladı.

İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi olan Sağır, gazetecilere, ticaret odalarının ekmekte zam yetkisinin olduğunu söyledi.

İlk olarak komite kararı aldıklarını; yönetim, ilgili bakanlık ve valilikle görüşmeler yapıldığını belirten Sağır, şunları kaydetti:

"Dün de İZTO Meclisi'den kararı çıkarttık. Bugünden itibaren 230 gram ekmek 2,5 liradan satılacak. Önceden 200 gramı 1,80 liradan satılıyordu. Sonrasında bozuk para sıkıntısından dolayı gramımızı 20 gram artırdık ve 2 liradan satmaya başlamıştık. En son 220 gram ekmeği 2 liradan satıyorduk. Şimdi de 230 gram ekmeği 2,5 liradan satacağız."

Sağır, yaklaşık 2 yıl önce de ekmek zammı kararını yine İZTO tarafından alındığı anımsattı.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri

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