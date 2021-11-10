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İzmir BŞB'den Atatürk konferansı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir BŞB'den Atatürk konferansı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Ergün Aybars'ı konuk etti.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Ergün Aybars'ı konuk etti. Aybars, Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve çok geniş bir katılımın olduğu konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini tüm detaylarıyla anlattı. Kulüp Başkanı Ersan Odaman ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı konuşmada Nutuk ve 10'uncu Yıl Nutku'na özel bir bölüm ayıran Aybars, "Atatürk, ileriyi gören ve dahi bir kişilikti. Onun taktik zekası sayesinde Türkiye, Cumhuriyet'ine kavuştu. Ülkemiz kendi kaynaklarını kullanamazken, kurduğu sanayi devrimiyle yepyeni bir Türkiye inşa etti. Onu her yönüyle anlatmak mümkün değil" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, alkışlarla uğurlanan Prof. Dr. Ergün Aybars'a günün anısına isminin yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti.


İzmir BŞB'den Atatürk konferansı

İzmir BŞB'den Atatürk konferansı

İzmir BŞB'den Atatürk konferansı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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