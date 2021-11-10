İzmir BŞB'den Atatürk konferansı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, alkışlarla uğurlanan Prof. Dr. Ergün Aybars'a günün anısına isminin yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti Haberi Kaydet