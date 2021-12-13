İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yedi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaştı. Ev sahibi ekibin 8. dakikasında Figueiredo'yla öne geçtiği gol ise gündeme oturdu. Luiz Gustavo'nun pas hatasında orta sahada topla buluşan Brezilyalı futbolcu bekletmeden çektiği şutta kaleci Berke'yi avladı. 43.3 metreden fileleri sarsan Figueiredo sezonun en uzak mesafeden atılan golüne imza attı.

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada mutlak 3 puan parolasıyla Gaziantep karşısına çıkan Fenerbahçe, henüz maçın başında yediği golle büyük bir şok yaşadı.

43.3 METREDEN GOL

Karşılaşmanın 8. dakikasında Luiz Gustavo'nun orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Figueiredo bekletmeden şutunu çekti. Kalesinde olmayan Berke'nin üzerinden topu ağlarla buluşturan Brezilyalı futbolcu, 43.3 metreyle sezonun en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti.

İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yediGörüntü: Bein Sports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yediGörüntü: Bein Sports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yediGörüntü: Bein Sports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yediGörüntü: Bein Sports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yediGörüntü: Bein Sports

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Gaziantep'te gol yağmuru! Dünya yıldızından enfes bir bitiricilik

Gaziantep'te gol yağmuru! Dünya yıldızından enfes bir bitiricilik

 Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title