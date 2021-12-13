İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yedi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaştı. Ev sahibi ekibin 8. dakikasında Figueiredo'yla öne geçtiği gol ise gündeme oturdu. Luiz Gustavo'nun pas hatasında orta sahada topla buluşan Brezilyalı futbolcu bekletmeden çektiği şutta kaleci Berke'yi avladı. 43.3 metreden fileleri sarsan Figueiredo sezonun en uzak mesafeden atılan golüne imza attı.
Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada mutlak 3 puan parolasıyla Gaziantep karşısına çıkan Fenerbahçe, henüz maçın başında yediği golle büyük bir şok yaşadı.
43.3 METREDEN GOL
Karşılaşmanın 8. dakikasında Luiz Gustavo'nun orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Figueiredo bekletmeden şutunu çekti. Kalesinde olmayan Berke'nin üzerinden topu ağlarla buluşturan Brezilyalı futbolcu, 43.3 metreyle sezonun en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti.
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