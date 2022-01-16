İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi
Haberler.com - Haberler | Spor

Giresunspor-Kasımpaşa maçında ev sahibi ekibin oyuncusu Pelupessy, Doğucan Haspolat'ın yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Sağlık ekipleri hemen Doğucan için sahaya koştu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'nın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmasında 29. dakikada yürekler ağza geldi.

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldiGörüntü: beIN Sports

Şut çekmek isterken topu ayağından açan Joey Pelupessy, topun önüne gelen Doğucan Haspolat'ın yüzüne doğru sert müdahalede bulundu.

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon sonrasında Pelupessy'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pelupessy, Doğukan'a durumunu sorup özür diledi.

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

Sağlık ekipleri müdahale sonrası hemen sahaya koştu. Takım arkadaşı Hajradinovic koşarak bir battaniye getirdi. Tedavisi tamamlanan Doğukan, oyuna geri döndü.

Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! İkincilik, üçüncülük hatta dördüncülüğe bile prim var

Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! İkincilik, üçüncülük hatta dördüncülüğe bile prim var
Haberler.com - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İzleyenin içi sızladı! Süper Lig maçında yürekler ağza geldi

title