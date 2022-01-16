İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi
Giresunspor-Kasımpaşa maçında ev sahibi ekibin oyuncusu Pelupessy, Doğucan Haspolat'ın yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Sağlık ekipleri hemen Doğucan için sahaya koştu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'nın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmasında 29. dakikada yürekler ağza geldi.
Şut çekmek isterken topu ayağından açan Joey Pelupessy, topun önüne gelen Doğucan Haspolat'ın yüzüne doğru sert müdahalede bulundu.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon sonrasında Pelupessy'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pelupessy, Doğukan'a durumunu sorup özür diledi.
Sağlık ekipleri müdahale sonrası hemen sahaya koştu. Takım arkadaşı Hajradinovic koşarak bir battaniye getirdi. Tedavisi tamamlanan Doğukan, oyuna geri döndü.