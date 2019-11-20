İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!

20.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:09

A Milli Takımdan Sorumlu Yönetici Selim Soydan, A Spor'da yayınlanan Futbol A programına konuk oldu. Soydan, "Şenol Güneş'in nesi korkak? Bu takım sadece 3 gol yedi. Milli takımlar büyük işler başardı. Bundan sonra da başaracak. Şenol Güneş'in en büyük vasfını size söyleyeyim. Çok adaletli bir insan. Bütün futbolcular da bunun farkında. Oyuncu için en önemli faktördür." dedi.

"ŞENOL HOCA KORKUNÇ DERECEDE İŞİNE BAĞLI BİR İNSAN"

Soydan, "Şenol hoca korkunç derecede işine bağlı bir insan. Şunu size söyleyebilirim. Sahada çalınacak müzikler var ya. Onlara bile karar veriyor. Son maç İzlanda maçında. Sahada çalınan müziklere kendisi karar verdi. Öylesine çalışkan bir insanla çalışıyorum." diye konuştu. Bilindiği üzere Ay-Yıldızlılarımız, İzlanda-Türkiye maçı öncesi ısınmak için sahaya Plevne Marşı ile çıkmış, bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

"TÜM PRİMLER DAĞITILDI"

Soydan, "Primler dağıtıldı. Söylüyorum, gününde hem de. Hepsinin prim listesini de Şenol hoca yaptı, iş bitti. Hiç kimse de duymadı mesela. Benim anlatmak istediğim şu. Nihat Özdemir'in yaptıklarını anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.