Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı
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Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı

11.03.2021 23:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:10
Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı

Avrupa'nın büyük liglerinde oynanan maçları korsan yayınladığı saptanan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı. 43 milyon kullanıcıya ulaşan ve gerekli izinleri almadan maçları yayınlayan uygulamanın, yapılan şikayetler üzerine kapatıldığı öğrenildi.

Premier Lig maçlarını yasadışı şekilde yayınladığı tespit edilen Mobdro isimli uygulamanın polis tarafından kapatıldığı belirtildi.

3 KİŞİ SORGUDA, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 43 milyon kullanıcıya ulaştığı belirlenen uygulamanın gerekli izinleri almadan yayınlar yaptığı ve yapılan şikayetlerin ardından kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürerken toplam 3 kişinin sorgusunun devam ettiği kaydedilirken bir kişinin ise konu nedeniyle tutuklandığı ifade edildi.

5 MİLYON EURO HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANMIŞ

Uygulamada sadece Premier Lig'in değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinin de yasadışı şekilde izlenebildiği kaydedildi. Modbro'nun polis soruşturmasına kadar yaklaşık 5 milyon euro haksız gelir elde ettiği saptandı.

(SPORX)

Haber Yorumları (6)
DAMAT İBRAHİM PAŞA: Maç yayını paralı olmaz. Olsa da herkesin ulaşabileceği cüzi bir rakam olur, aylık 5-10 lira gibi. Öyle olsa kimse illegal yerlerden maç seyretmez, yayıncı kuruluşlar da her eve girebileceği için daha çok kazanır, reklam gelirlerini arttırır. Asgari ücretin 3000 lira olduğu yerde ayda 250 lira maç yayınına verilmez. İndirin fiyatları herkes yasal yollardan izlesin. . .
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ELMADAĞLI: BAZEN TOPLUM VE İNSANLAR İÇİN OLUMLU BİR SEYLER YAPANLAR KAHRAMANDIR GÖRMEMEK LAZIM ?
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BUNAK: Bizde yontem bitmez looo
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