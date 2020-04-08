“Iverson’dan bin dolarlık çip almıştım” 2003-2004 sezonunda NBA’e giriş yapan Wade, 1990’ların sonundan beri büyük bir Allen Iverson hayranı. Geçtiğimiz sezon basketboldan emekli olan D-Wade’in kahramanıyla ilk karşılaşması Porto Riko’da bir barda, kumar eşliğinde olmuş.

“2003’te ben çaylaktım.

2003-2004 sezonunda NBA’e giriş yapan Wade, 1990’ların sonundan beri büyük bir Allen Iverson hayranı. Geçtiğimiz sezon basketboldan emekli olan D-Wade’in kahramanıyla ilk karşılaşması Porto Riko’da bir barda, kumar eşliğinde olmuş.

“2003’te ben çaylaktım. Eddie Jones ise takımımızın veteran yıldızıydı. İlk yıllarımda benim için akıl hocası gibiydi. Bir gün Porto Riko’dayken beni yanına çağırdı. Bir otelin kumarhanesine gittik ve beni kahramanlarımdan olan Allen Iverson’ın masasına götürdü. Iverson, bana, ‘Hey genç adam, al bununla oyna.’ diyerek bin dolarlık çip fırlattı. Iverson’dan bin dolarlık çip almıştım. Bu çılgınca. Her neyse, çipi aldıktan sonra 500’üyle oynadım diğerini cebime attım.”

2003 ile 2019 yılları arasında NBA’de toplam 1054 maça çıkan Wade; 22,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,4 asist kariyer ortalamalarını yakaladı. 13 kez All Star seçilen Chicago’lu, üç kez NBA yüzüğü kazanmayı başardı.