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Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, 2014 yılında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Barcelona'dan ayrıldı. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan deneyimli orta saha, 1.5 milyon euroya Endülüs ekibine geri döndü.

Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü
01.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:53

La Liga ekibi Sevilla, 2014'de 18 milyon euro Barcelona'ya verdiği Ivan Rakitic'i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna katttığını duyurdu. Endülüs temsilcisi, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Hırvat futbolcuyu geri alırken 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

9 MİLYON EURO EK ÖDEME DE OLACAK

Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon euroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.

32 GOL ATTI

Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

3. TRANSFERİNİ YAPTI

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA

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