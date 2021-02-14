İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor: 2-0
14.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:45
STATA: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedaş, Candaş Elbil İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Musa (Dk. 69 Oğuz Kağan ), Diomande (Dk. 87 Adil), Milosevic (Dk. 77 Daci), Sekidika (Dk. 87 Rahmanovic), Miya (Dk.
STATA: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedaş, Candaş Elbil İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Musa (Dk. 69 Oğuz Kağan )), Diomande (Dk. 87 Adil), Milosevic (Dk. 77 Daci), Sekidika (Dk. 87 Rahmanovic), Miya (Dk. 76 Shengelia), CikalleshiYUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk-, Lopes (Dk. 59 Özer), Leismann, Mustafa, Sakıb (Dk. 77 Ayman Ben Mohamed), Kubilay (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmed (Dk. 59 Dossevi), Hasan (Dk. 73 Bakalorz ), Sagal, Rodallega GOLLER: Dk. 52 Abdülkerim, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: Guilherme, Oğuz Kağan, Adil(İttifak Holding Konyaspor)-, Lopes, Rodallega (Yukatel Denizlispor )Süper Lig'in 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. 27'nci dakikada Milosevic'in köşe atışında Diomande'nin kafa vuruşunda top kalece Cenk'te kaldı.44'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Sekidika'nın şutu auta çıktı. 45'inci dakikada ceza sahasına giren Sagal'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı. 52'nci dakikda Cikalleshi'nin ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Abdülkerim'in vuruşnda meşin yvarlak ağlarla buluştu: 1-068'nci dakikada Hasan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Leismanin'nın kafa vuruşunda top kaleci Eray'da kaldı. 69'uncu dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Cenk müdahale etti. 80'inci dakikada Shengelia'nın ceza sahasındaki pasında Sekidika, takımdaki ilk golunu atıyor: 2-086'ncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi. Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA