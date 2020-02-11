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İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

11.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:45
İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı

Teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 'da yeni teknik direktör oldu.

İLK TERCİH ÜNAL KARAMAN İLE ANLAŞILAMADI

Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı.

Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulübü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.


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: İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı
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HABER YORUMLARI (1)

  • ÜNALLAR:
    yanlış yaptı konya. sırf bu adam süper ligde takım yönetti diye vizyonsuz bir teknik direktöre verdiniz takımı. ünal karamanı ikna etmelilerdi bence
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