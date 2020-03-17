İTSO, faaliyet belgelerini online ortamda verecek
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde Oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu Faaliyet Belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.
17.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:54
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde Oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu Faaliyet Belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.
Kaynak: Dunya.com