İTSO, faaliyet belgelerini online ortamda verecek İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde Oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu Faaliyet Belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde Oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu Faaliyet Belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi. Kaynak: Dunya.com