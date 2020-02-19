19.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:46

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, devre ayırıcıları için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "devre ayırıcıları" için kilogram başına birim gümrük kıymeti 7,5 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA