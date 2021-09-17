İtalyan takımları, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor. Aslan, Avrupa kupaları gruplarından İtalyan takımlarına evinde hiçbir maçı kaybetmedi. Son üç karşılaşmayı ise gol yemeden kazandı. G.Saray, Juventus'u da gol yemeden mağlup etti.
Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçına galibiyetle başladı. Temsilcimiz, İtalyan ekibi Lazio'yu evinde 1-0 mağlup ederek gruba 3 puanla start verdi.
HİÇ YENİLMEDİ
OPTA'nın verilerine göre Galatasaray, Avrupa kupaları gruplarında İtalyan takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G 3B) veve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı (Juventus x2 & Lazio).
32 KEZ FİLELER HAVALANDI
Galatasaray ayrıca, İtalyan takımları karşısında 32. kez fileleri havalandırdı. Aslan'ın Avrupa temsilcilerine en fazla gol kaydettiği ülke İtalya oldu.
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