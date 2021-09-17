İtalyan takımları, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçına galibiyetle başladı. Temsilcimiz, İtalyan ekibi Lazio'yu evinde 1-0 mağlup ederek gruba 3 puanla start verdi.

HİÇ YENİLMEDİ

OPTA'nın verilerine göre Galatasaray, Avrupa kupaları gruplarında İtalyan takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G 3B) veve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı (Juventus x2 & Lazio).

32 KEZ FİLELER HAVALANDI

Galatasaray ayrıca, İtalyan takımları karşısında 32. kez fileleri havalandırdı. Aslan'ın Avrupa temsilcilerine en fazla gol kaydettiği ülke İtalya oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri