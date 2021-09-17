İtalyan takımları, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalyan takımları, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İtalyan takımları, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor

Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor. Aslan, Avrupa kupaları gruplarından İtalyan takımlarına evinde hiçbir maçı kaybetmedi. Son üç karşılaşmayı ise gol yemeden kazandı. G.Saray, Juventus'u da gol yemeden mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçına galibiyetle başladı. Temsilcimiz, İtalyan ekibi Lazio'yu evinde 1-0 mağlup ederek gruba 3 puanla start verdi.

İtalyanlar, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor

HİÇ YENİLMEDİ

OPTA'nın verilerine göre Galatasaray, Avrupa kupaları gruplarında İtalyan takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G 3B) veve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı (Juventus x2 & Lazio).

32 KEZ FİLELER HAVALANDI

Galatasaray ayrıca, İtalyan takımları karşısında 32. kez fileleri havalandırdı. Aslan'ın Avrupa temsilcilerine en fazla gol kaydettiği ülke İtalya oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11

Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11

 Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu
Yorumlar (1)
ferfer :sııııh sonra arkanıza baka baka geri dönmeyesiniz baaah eminmisiniz
Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Demir Binali Yıldırım Yevgeniy Ziniçev
Magazin Cansu Dere Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Kerem Aktürkoğlu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalyan takımları, Galatasaray'dan bıktı! Aslan'a en güçlüleri bile diş geçiremiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:59:00. #1.17#