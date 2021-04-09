İtalyan futbolunun sembol ismi De Rossi, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı
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İtalyan futbolunun sembol ismi De Rossi, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı

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İtalyan futbolunun sembol ismi De Rossi, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan İtalyanların efsane futbolcularından Daniele De Rossi'nin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Roma ve İtalya Milli Takımı'nın önde gelen isimlerinden olan eski futbolcunun solunum problemlerinin artması sonucu doktor gözetimine alındığı öğrenildi.

Roma'nın sembol isimlerinden Daniele De Rossi, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

SOLUNUM PROBLEMLERİ ARTTI

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcı antrenörlüğünü yapan De Rossi, uzun yılar Roma forması giymiş ve Cengiz Ünder'in de kaptanlığını yapmıştı. Ülkesi ile 2006'da Dünya Kupası'nı kaldıran kadroda da yer alan ünlü futbolcunun durumu endişe yarattı. 37 yaşındaki eski futbolcu, koronavirüs sebebiyle solunum problemlerinin artması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA 20 VAKA

İtalya Milli Takımı'nda da bizim milli takımımıza benzer şekilde Dünya Kupası eleme maçları sonunda Covid 19 vakaları tırmanışa geçti. Personellerle birlikte 80 kişiden oluşan Gökmavililer'in ekibinde 20 kişinin koranavirüse yakalandığı açıklandı.

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