İtalyan futbolunun sembol ismi De Rossi, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan İtalyanların efsane futbolcularından Daniele De Rossi'nin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Roma ve İtalya Milli Takımı'nın önde gelen isimlerinden olan eski futbolcunun solunum problemlerinin artması sonucu doktor gözetimine alındığı öğrenildi.