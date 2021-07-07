İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan