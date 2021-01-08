İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek
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İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek

08.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:54
İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek

Brezilyalı sağ bek Maicon, 39 yaşında İtalya 4. Lig ekibi Sona Calcio'ya transfer oldu. Efsane futbolcu, Sona Calcio genç takımına dahil olan 15 yaşındaki oğlu Felipe ile aynı kulüpte futbol kariyerini sürdürecek.

Brezilya'nın efsane futbolcuları arasında gösterilen Maicon, 39 yaşında yeni bir maceraya yelken açtı.

Ülkesinde Villa Nova AC forması giyen Brezilyalı sağ bek, İtalya 4. lig ekibi ASD Sona Calcio ile sözleşme imzaladı. Maicon'un 15 yaşındaki Felipe de aynı Sona Calcio'nun genç takımına dahil oldu.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Maicon, "Oğlumla İtalya'ya döndüğüm için mutluyum ve bir oyuncu olarak bu yeni macera için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2001 yılında Brezilya ekibi Cruzeiro ile profesyonel futbol hayatına adım atan 39 yaşındaki futbolcu, Monaco, Inter, Manchester City ve Roma gibi Avrupa devlerinin formasını giydi. Maicon öte yandan ülkesi Brezilya ile 2010 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Kariyeri başarılarla dolu olan Brezilyalı sağ bek, 4 İtalya Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 Copa America şampiyonluğu elde etti.

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