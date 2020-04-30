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İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı

İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
30.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:12

Lazio'nun transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e şimdi de bir başka İtalyan temsilcisi Napoli talip oldu.

Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'nun ardından bir başka İtalyan takımı Napoli de devreye girdi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'a göre İtalya Serie A'nın iddialı ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer etmek için resmi girişimlere başladı.

Hücum hattında kontratı biten oyuncuları Dries Mertens ve Jose Callejon'u takımda tutması zor gözüken Napoli'de forvet Milik'in de satılması gündeme gelmişti.

Forvet bölgesinde sıkıntı yaşaması muhtemel hale gelen Napoli, altrenatifler arasında Vedat Muriç'in ismini öne çıkardı. Resmi girişimlere başladığı belirtilen İtalyan ekibi, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

MURİC İTALYA'YI İSTİYOR

İngiltere Premier Lig'den Tottenham'ın da istediği belirtilen Muriç'in İtalya'ya gitmek istediği iddia ediliyordu. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin özellikle istediği oyuncu için resmen devreye giren Napoli'nin transferi bitirebileceği iddia ediliyor.

28 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon sarı lacivertli formayla lig ve kupa olmak üzere toplam 28 maça çıkan Kosovalı futbolcu, 15 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
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