İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı - Haberler Spor
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İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanan İtalyan derbisinde Lazio, sahasında Roma'yı 3-2 mağlup etti. Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun tribünlere yaptığı hareket ise maça damga vurdu. 77. dakikada oyundan alınan İtalyan futbolcu, kenara gelirken Lazio tribünlerinin tepkisine cinsel organını tutarak karşılık verdi.

İtalya'da haftanın maçında Lazio, Roma'yı 3-2 yendi. Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun oyundan çıkarken Lazio tribünlerine yaptığı hareket ise infial yarattı.

LAZİO TARAFTARLARINI SİNİRDEN ÇILDIRTTI

Jose Mourinho'yla sezona iyi bir başlangıç yapan Roma, İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanırken maça Zaniolo'nun yaptığı hareket damga vurdu. Oyundan alınırken Lazio tribünlerinden tepki gören İtalyan futbolcu, taraftarlara cinsel organını tutarak cevap verdi. Bu hareketin üzerine Lazio tribünlerinde gerilim artarken, Zaniolo'ya daha yüksek sesle tepki gösterildi.

İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı
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Ali Gülhan
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Haber: İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı - Haberler Spor
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