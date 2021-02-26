İtalyan basını Ozan Kabak'ın sezon başı Inter'in kapısından döndüğünü ve transferin hala gerçekleşme ihtimali olduğunu iddia etti

Ara transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan A Milli yıldız Ozan Kabak ile ilgili İtalyan basınından Inter ve AC Milan iddiası geldi. İki İtalyan devinin de transfer listesinde olan genç savunmacının Inter'in kapısından döndüğü, sezon sonunda bu transferin gerçekleşme ihtimali olduğu belirtildi.

İtalyanlara göre, AC Milan ligde kötü giden Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı transfer listesine almıştı ancak ezeli rakibi Inter de aynı dönemde genç savunmacı için devreye girdi. Özellikle Skriniar'ın Tottenham'a transfer olma ihtimalinde takıma katacağı ilk isim olan Ozan Kabak'ın Inter'in kapısından döndüğü belirtildi. Inter ile Tottenham Skriniar'ın bonservisi konusunda anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmedi ve Ozan, Klopp'un isteğiyle Liverpool'a imza attı.

İTALYANLARIN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

İtalya'daki piyasasının halen var olduğu konuşulan Ozan Kabak için Inter ihtimalinin devam ettiği ancak Liverpool tarafından bonservisinin alınmama ihtimalinin de düşük olduğu kaydedildi. Ozan Kabak devre arasında Liverpool'a satın alma opsiyonuyla Schalke 04'ten kiralanmıştı. Ozan Kabak'ın Liverpool için satın alma opsiyonunun 33 milyon euro olduğu biliniyor.