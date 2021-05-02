İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Juventus'un 9 yıllık hegemonyası son buldu
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İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Juventus'un 9 yıllık hegemonyası son buldu

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İtalya Serie A'da lider Inter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu yıkan Inter, Serie A'da 19. şampiyonluğuna ulaştı. 2012 yılından bu yana ligde şampiyon olan Juventus, bu seriyi başlatan ilk 3 şampiyonluğunu şu anda Inter'in teknik direktörü olan Antonio Conte yönetiminde kazanmıştı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında İnter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesini beklemeye geçmişti. Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve Inter şampiyonluğunu ilan etti.

HASRET SON ERDİ

2012 yılından bu yana Serie A'da süren Juventus hegemonyası sona erdi. Art arda 9 kez şampiyon olan Torino ekibinde bu seriyi başlatan ve ilk 3 şampiyonluğunu kazandıran Antonio Conte, bu kez Inter ile bu dominasyonu yıkan teknik direktör oldu. Inter'in de 2010'dan bu yana devam eden şampiyonluk hasreti 11 yıl sonra sona erdi.

İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Juventus'un 9 yıllık hegemonyası son buldu
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