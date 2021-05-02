İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Juventus'un 9 yıllık hegemonyası son buldu

İtalya Serie A'da lider Inter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu yıkan Inter, Serie A'da 19. şampiyonluğuna ulaştı. 2012 yılından bu yana ligde şampiyon olan Juventus, bu seriyi başlatan ilk 3 şampiyonluğunu şu anda Inter'in teknik direktörü olan Antonio Conte yönetiminde kazanmıştı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında İnter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesini beklemeye geçmişti. Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve Inter şampiyonluğunu ilan etti.

HASRET SON ERDİ

2012 yılından bu yana Serie A'da süren Juventus hegemonyası sona erdi. Art arda 9 kez şampiyon olan Torino ekibinde bu seriyi başlatan ve ilk 3 şampiyonluğunu kazandıran Antonio Conte, bu kez Inter ile bu dominasyonu yıkan teknik direktör oldu. Inter'in de 2010'dan bu yana devam eden şampiyonluk hasreti 11 yıl sonra sona erdi.