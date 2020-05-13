İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor Lig yönetimi İtalya Serie A'nın 13 Haziran'da başlamasına karar verdi. Daha önce Serie A kulüplerinin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde antrenman yapmasına izin verilmişti.

İtalya'da lig yönetimi futbol maçlarının geleceği ile ilgili önemli bir adım attı.

Buna göre, Serie A'da 2019-2020 sezonu müsabakaları, hükumet onay verirse kaldığı yerden 13 Haziran'dan itibaren başlayacak.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de ligin 2 Ağustos'ta sona erecek şekilde planlandığı ve buna göre her 3-4 günde bir maç yapılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Serie A kulüplerinin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde antrenman yapmasına izin verilmişti.

JUVENTUS LİDER DURUMDA

Son olarak, 9 Mart'ta 26. haftası oynanan İtalya Serie A'da Juventus, 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Siyah beyazlıları, sırasıyla 62 puanla Lazio ve 54 puanla Inter takip ediyor.