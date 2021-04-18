İtalya Serie A'da lider Inter 11 maç sonra puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Inter, deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Inter, deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede şampiyonluk mücadelesi veren Inter, üst sıralardaki Napoli'ye konuk oldu.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, Inter kalecisi Samir Handanovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip hızlı başladı ve 55. dakikada Christian Eriksen skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

İki ekip de kalan dakikalarda gol fırsatları yakalamasına karşın maçtaki eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, ligde 11 maç sonra puan kaybı yaşadı.

75 puanla ligin zirvesinde bulunan Inter, bu sezon 6. beraberliğini aldı.

Inter'in puan kaybı yaşadığı haftada, en yakın takipçisi Milan'ın ise galip gelmesiyle zirvedeki puan farkı da 9'a indi.

Napoli ise puanını 60 yaparak, 5. sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Torino, konuk ettiği Roma'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin