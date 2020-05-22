Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın Perugia takımında forma giyecek. 15 yaşındaki futbolcu, böylece İtalya'da oynayacak olan ilk Kırgız oyuncu olma özelliğini taşıyacak.

15 yaşındaki Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev ülkesinin tarihine geçmeye hazırlanıyor. Babası eski bir milletvekili olan Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giymeye hazırlanıyor. 15 yaşındaki oyuncu, Perugia'nın U16 takımının formasını giyecek. Kydyrshaev'in transferini, babası Kamchybek Tashiev açıkladı. TARİHTEKİ İLK KIRGIZ FUTBOLCU OLACAK Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kırgızistan tarihinde ilk kez bir futbolcu İtalya'da forma giyecek. Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi'nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde forma giyiyordu. Kaynak: İHA