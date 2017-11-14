İtalya'nın Dünya Kupası'ndan Elenmesi Ülke Basınında

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İsveç'e elenen İtalya Milli Takımı, ülke basınının bir numaralı gündemi oldu.



Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport gazetesi, İtalya'nın 1958'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alamayacağını vurgulayarak, haberini "Son: İtalya 60 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yok" manşetiyle duyurdu.



Haberde, İtalya'nın, İsveç karşısında eline geçirdiği fırsatları cömertçe harcadığı ve ülke spor tarihinin kara günlerinden birinin yaşandığı belirtilerek, "Futbolla yatıp kalkan, nefes alan bir ülkenin başına, uzun süredir yaşanmayan bir şey geldi. Gök-mavililer, korkusuzca oynamasına rağmen Dünya Kupası için yeterli seviyede değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.



"Herkes kovulacak" başlığını kullanan Corriere dello Sport gazetesi, İtalya Teknik Direktörü Gian Piero Ventura'nın görevinden ayrılacağını ileri sürerken, bu duruma yol açan tüm sorumlular için istifa çağrısı yaptı.



Haberde, milli takımda büyük bir devrim yaşanacağı ve Carlo Ancelotti, Antonio Conte ya da Roberto Mancini gibi deneyimli teknik adamların adlarının adaylık için geçtiği belirtildi.



"Utanç verici"



Tuttosport gazetesi de "Herkes evine" başlığıyla sunduğu haberde, İtalya'nın play-off turunda hiç gol atamadığını ve bu sonucun "utanç verici" olduğunu yazdı.



Ulusal basında öne çıkan gazetelerden La Repubblica "Gök-mavili hezimet: İtalyasız Dünya Kupası", Corriere della Sera "60 yıl sonra İtalya Dünya Kupası'nda yer almayacak", Il Messaggero "Milli utanç", La Stampa "Gök-mavililer için kıyamet. Hoşça kal Dünya Kupası" manşetleriyle İtalya'nın Dünya Kupası'na veda edişini okuyucularına duyurdu.