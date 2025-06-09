İtalya Moldova maç özeti ve golleri! (VİDEO) İtalya Moldova geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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İTALYA MOLDOVA MAÇ ÖZETİ

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İTALYA MOLDOVA ÖZET

İtalya Moldova maç özetini maçın ardından Exxen Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İTALYA MOLDOVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya Moldova maçı 2-0'lık İtalya üstünlüğüyle sona erdi.

İTALYA MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya Moldova maçı canlı olarak Exxen'de yayınlandı.