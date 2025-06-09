İtalya Moldova maç özeti ve golleri! (VİDEO) İtalya Moldova geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İtalya Moldova maç özeti ve golleri! (VİDEO) İtalya Moldova geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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İtalya Moldova özet ve önemli dakikalar! 2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya Moldova maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İtalya Moldova maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya Moldova maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube İtalya Moldova 2026 Dünya Kupası elemeleri maç özeti! İşte, İtalya Moldova özet videosu!

İtalya Moldova maç özeti! 2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya Moldova maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler İtalya Moldova maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya Moldova maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube İtalya Moldova 2026 Dünya Kupası elemeleri maç özeti! İşte, İtalya Moldova özet videosu haberimizde...

İTALYA MOLDOVA MAÇ ÖZETİ

İtalya Moldova maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İtalya Moldova özet bölümünde yer alan bilgilerden İtalya Moldova geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İtalya Moldova maç özeti ve golleri! (VİDEO) İtalya Moldova geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İTALYA MOLDOVA ÖZET

İtalya Moldova maç özetini maçın ardından Exxen Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İTALYA MOLDOVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya Moldova maçı 2-0'lık İtalya üstünlüğüyle sona erdi.

İTALYA MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya Moldova maçı canlı olarak Exxen'de yayınlandı.

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