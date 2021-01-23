İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi
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İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi

23.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:11

İtalya Serie A takımlarından Roma, İtalya Kupası son 16 turunda Spezia ile yaptığı maçta kurallara aykırı şekilde 6 oyuncu değişikliği yaptığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

İtalya Kupası'nın da düzenleyicisi olan Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya bakan ilgili spor hakiminin kararı doğrultusunda, kupada son 16 turu maçında Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yapan Roma'ya 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Roma, Spezia'ya normalde de uzatma devrelerinde yediği gollerle 4-2 kaybederek elenmişti.

2. KEZ HÜKMEN YENİK SAYILDI

Bu karar, Roma'nın bu sezon aldığı ikinci hükmen mağlubiyet kararı oldu. Sarı-kırmızılı takım, Serie A'da bu sezonun ilk haftasında deplasmanda oynadığı Hellas Verona maçının esame listesine 23 yaşına giren Gineli futbolcu Amadou Diawara'nın adına 22 yaş altı olarak yazdırması sebebiyle 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi
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