İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi

İtalya Serie A takımlarından Roma, İtalya Kupası son 16 turunda Spezia ile yaptığı maçta kurallara aykırı şekilde 6 oyuncu değişikliği yaptığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

İtalya Kupası'nın da düzenleyicisi olan Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya bakan ilgili spor hakiminin kararı doğrultusunda, kupada son 16 turu maçında Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yapan Roma'ya 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Roma, Spezia'ya normalde de uzatma devrelerinde yediği gollerle 4-2 kaybederek elenmişti.

2. KEZ HÜKMEN YENİK SAYILDI

Bu karar, Roma'nın bu sezon aldığı ikinci hükmen mağlubiyet kararı oldu. Sarı-kırmızılı takım, Serie A'da bu sezonun ilk haftasında deplasmanda oynadığı Hellas Verona maçının esame listesine 23 yaşına giren Gineli futbolcu Amadou Diawara'nın adına 22 yaş altı olarak yazdırması sebebiyle 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.