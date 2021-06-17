Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı
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Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı

Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan İtalya-İsviçre maçı öncesi stadın yakınlarında içinde bomba olduğu iddia edilen araç bulundu. Taraftarların ulaşım güzergahında park halindeki şüpheli bir araç fark edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli eşyayı patlattı. Şüpheli eşyanın bomba olup olmadığı hakkında bilgi aktarılmadı..

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürerken İtalya'dan korkutan bir haber geldi. beINSports'un haberine göre, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan İtalya-İsviçre maçı öncesi stadın yakınlarında içinde bomba olduğu iddia edilen araç bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, %25 kapasiteyle oynanan maç öncesi taraftarların ulaşım güzergahına park halinde şüpheli bir araç farkedildi. Hemen olay yerine gelen bomba imha ekipleri, aracın içindeki şüpheli eşyayı kontrollü bir şekilde patlattı. Şüpheli eşyanın bomba olup olmadığı henüz açıklanmazken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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