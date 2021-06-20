İtalya, Galler'i de yenip grubumuzdan gol yemeden lider çıktı

A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye boyun eğen Milli Takımımız, turnuvaya veda etti, aynı saatteki karşılaşmada ise diğer rakipler İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. İtalyanlar, Galler'i de yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve lider çıktı. İtalya, gruptaki üç maçında kalesinde hiç gol yemeyerek final için mesaj yolladı.