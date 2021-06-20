İtalya, Galler'i de yenip grubumuzdan gol yemeden lider çıktı
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İtalya, Galler'i de yenip grubumuzdan gol yemeden lider çıktı

İtalya, Galler'i de yenip grubumuzdan gol yemeden lider çıktı
Haberler.com - Haberler | Spor

A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye boyun eğen Milli Takımımız, turnuvaya veda etti, aynı saatteki karşılaşmada ise diğer rakipler İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. İtalyanlar, Galler'i de yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve lider çıktı. İtalya, gruptaki üç maçında kalesinde hiç gol yemeyerek final için mesaj yolladı.

A Milli Takım'ımızın gruptaki diğer rakipleri İtalya ve Galler de aynı saatte başlayan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Galler'de karşılaşmanın 55. dakikasında kırmızı kart gören Ethan Ampadu takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 39. dakikasında Matteo Pessina'dan geldi.

Bu sonuçla İtalya topladığı 9 puanla grubu lider olarak tamamlarken, Galler grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkma hakkını elde etmiş oldu. İtalya'ya gruptaki hiçbir takım gol atma başarısı göstermedi.

A Milli Takım ise gruptaki 3 maçında da rakiplerini mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti.

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