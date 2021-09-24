İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İtalyan ekibi Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla gündemi salladı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düştü.
Ebrar Karakurt, yeni paylaşımıyla gündemi salladı. İtalya takımlarından Novara'ya geçen 21 yaşındaki voleybolcu, market alışverişindeki paylaşımıyla dikkat çekti.
"İTALYA'DA 55 EURO"
Yaptığı alışverinin fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düştü. Ebrar'ın kullandığı emojiler de dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
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