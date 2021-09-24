İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı - Haberler Spor
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İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalyan ekibi Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla gündemi salladı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düştü.

Ebrar Karakurt, yeni paylaşımıyla gündemi salladı. İtalya takımlarından Novara'ya geçen 21 yaşındaki voleybolcu, market alışverişindeki paylaşımıyla dikkat çekti.

"İTALYA'DA 55 EURO"

Yaptığı alışverinin fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düştü. Ebrar'ın kullandığı emojiler de dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı

İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (5)
Cahil SAVAR:Çok haklı. Ancak kulandigi emojiler sıkıntı.
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Sinan Yılmaz :Yurt dışına kim çıkarsa, ilk önce kendi vatanını eleştiriyor
Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
Suskun Demir:kız doğru demiş
Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
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Haber: İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı - Haberler Spor
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