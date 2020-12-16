İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı
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İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı

16.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:31
İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı

Telefonda Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yu taklit eden 48 yaşındaki Alessandro Palazzolo, ünlü giyim firmasından ücretsiz kıyafetler aldı.

İtalya'da eşine ender raslanır bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti.

Alessandro Palazzolo adında bir dolandırıcı, telefonla aradığı ünlü firmanın çalışanlarını Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo taklidiyle kandırdı ve ünlü giyim firmasından ücretsiz kıyafetler aldı.

AYNI YÖNTEMLE SAAT ÇALMIŞTI

Faturaları Andrea Pirlo adına kestiren adamın foyası, faturalar gerçek Pirlo'ya ulaşmaya başlayınca ortaya çıktı. 48 yaşındaki dolandırıcının, iki yıl önce de benzer bir taktikle pahalı bir saati çalmaya çalıştığı öğrenildi.

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