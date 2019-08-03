İtalya'da 6 kişinin öldüğü gece kulübü izdihamıyla ilgili hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı
İtalya'da geçtiğimiz yıl eğlence mekanında 6 kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili bir hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı.
İtalya'da geçtiğimiz yıl eğlence mekanında 6 kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili bir hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı.
Emniyet güçleri yaptıkları operasyonda ölümcül izdihamla ilgili altı kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, hırsızlık çetesinin biber gazı kullanarak aslında soygun yapmayı amaçladığını ancak yakıcı maddenin kokusu nedeniyle mekanda izdihamın çıktığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler
Son Dakika Dünya Haberleri
18:36 Türkiye'de modern tarihin ilk Süryani Kilisesi için temel atıldı: Erdoğan ve İmamoğlu törene katıldı