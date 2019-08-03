İtalya'da 6 kişinin öldüğü gece kulübü izdihamıyla ilgili hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı

İtalya'da 6 kişinin öldüğü gece kulübü izdihamıyla ilgili hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı

İtalya'da geçtiğimiz yıl eğlence mekanında 6 kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili bir hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı.

3.08.2019 20:36
İtalya'da 6 kişinin öldüğü gece kulübü izdihamıyla ilgili hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı

İtalya'da geçtiğimiz yıl eğlence mekanında 6 kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili bir hırsızlık çetesi üyeleri yakalandı.

Emniyet güçleri yaptıkları operasyonda ölümcül izdihamla ilgili altı kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, hırsızlık çetesinin biber gazı kullanarak aslında soygun yapmayı amaçladığını ancak yakıcı maddenin kokusu nedeniyle mekanda izdihamın çıktığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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