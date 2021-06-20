İsviçre karşısında tel tel dökülen Milli Takım'ı tribünler ıslıkladı
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İsviçre karşısında tel tel dökülen Milli Takım'ı tribünler ıslıkladı

İsviçre karşısında tel tel dökülen Milli Takım'ı tribünler ıslıkladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, grubun son maçı olan İsviçre karşılaşmasında da ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Ay-Yıldızlılar, ilk yarı sonunda soyunma odasına giderken tribünler tarafından ıslıklandı.

EURO 2020'de İtalya ile Galler'e kaybeden A Milli Takım, İsviçre karşısında da ilk yarı 2-0 geride kapattı. Ay-Yıldızlı ekibi ilk yarının son düdüğüyle birlikte büyük tepki vardı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

İtalya ile Galler maçında olduğu gibi İsviçre maçında da tel tel dökülen Milli Takım, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Futbolcular soyunma odasına giderken statta bulunan seyirciler tarafından ıslıklandı.

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Ali Gülhan
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