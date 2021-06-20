İsviçre karşısında tel tel dökülen Milli Takım'ı tribünler ıslıkladı

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, grubun son maçı olan İsviçre karşılaşmasında da ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Ay-Yıldızlılar, ilk yarı sonunda soyunma odasına giderken tribünler tarafından ıslıklandı.