İsviçre karşısında tel tel dökülen Milli Takım'ı tribünler ıslıkladı
EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, grubun son maçı olan İsviçre karşılaşmasında da ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Ay-Yıldızlılar, ilk yarı sonunda soyunma odasına giderken tribünler tarafından ıslıklandı.
EURO 2020'de İtalya ile Galler'e kaybeden A Milli Takım, İsviçre karşısında da ilk yarı 2-0 geride kapattı. Ay-Yıldızlı ekibi ilk yarının son düdüğüyle birlikte büyük tepki vardı.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
İtalya ile Galler maçında olduğu gibi İsviçre maçında da tel tel dökülen Milli Takım, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Futbolcular soyunma odasına giderken statta bulunan seyirciler tarafından ıslıklandı.