İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı İsviçre Futbol Federasyonu, başkan Dominique Blanc'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Blanc, 10 gün önce UEFA kongresinde konuşmacı olarak yer almıştı.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetinin ardından 70 yaşındaki Blanc'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

FEDERASYON BİNASI HİZMETE ARA VERDİ

Federasyon binasının bugünden itibaren hizmete ara verdiği ve gerekli tedbirleri almaları için çalışanların konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Blanc, Mart başında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 44. UEFA Kongresi'ne katılmıştı.

Kaynak: AA