İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı
EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 98. dakikasında İsveçli futbolcu Danielson'un Basedin'e yaptığı çok sert müdahale sosyal medyaya damga vurdu. Yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandıran Danielson'a tepki yağdı. Futbolseverler, İsveçli futbolcunun futboldan men edilmesi gerektiğini belirtirken bir grup da "Öldürmeye teşebbüsten yargılansın" şeklinde yorumlar yaptı.
İsveç ile Ukrayna arasında oynanan EURO 2020 Son 16 Turu maçına İsveçli Danielson'un Basedin'e yaptığı sert faul damga vurdu. Rakibinin diz kapağına tabanıyla basan Danielson'un bu müdahalesi sonrası Ukraynalı futbolcu maça devam edemedi. Müdahalenin ardından kırmızı kart gören Danielson'a sosyal medyada tepki yağdı
FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ
Futbolseverler İsveçli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi. Rakibinin futbol hayatını bitirecek sertlikte yapılan bu müdahale sonrası Danielson'un futboldan men edilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Danielson'un kırmızı karta itirazına sinirlenen kullanıcılar, İsveçli futbolcuyu yerden yere vurdu.