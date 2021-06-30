İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 98. dakikasında İsveçli futbolcu Danielson'un Basedin'e yaptığı çok sert müdahale sosyal medyaya damga vurdu. Yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandıran Danielson'a tepki yağdı. Futbolseverler, İsveçli futbolcunun futboldan men edilmesi gerektiğini belirtirken bir grup da "Öldürmeye teşebbüsten yargılansın" şeklinde yorumlar yaptı.