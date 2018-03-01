İsveçli Firmadan İzmir'e Ar-Ge Merkezi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İsveçli bir firmanın otomotiv firmalarına entegre çözümler üretmek için İzmir'de Ar-Ge merkezi açacağını bildirdi.

İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkede faaliyet gösteren İsveçli Ar-Ge firması Virtudev İzmir'e yatırım kararı aldı.

Firma, İzmir'e global otomotiv firmalarına entegre çözümler üretmek üzere bir Ar-Ge merkezi açacak.

2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 50 elektronik ve bilgisayar mühendisinden oluşan bir ekip kuracak olan firma, donanım ve bilişim sistemlerinin, endüstriyel ofis otomasyon sistemlerinin üretimini gerçekleştirecek.

Virtudev Genel Direktörü Farzaneh Tabrizi, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'nin yardımlarının kendileri için çok önemli olduğunu ve fizibilite aşamasında investinizmir.com sitesinden fazlasıyla istifade ettiklerini aktararak, bu yıl kurulması planlanan 50 kişilik mühendislik ekibine katılmak isteyen adayların kendilerine sosyal medya üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

Tabrizi, şunları kaydetti:

"İzmir'de 8 üniversite bulunuyor ve yaklaşık 2 bin mühendis olan 20 bin öğrenci her yıl bu üniversitelerden mezun oluyor. Yaptığımız araştırmalara göre İzmir'de IT sektöründe yer alan çalışanların birçoğunun üniversitelerde iyi bir yazılım eğitimi aldıklarını ve bu öğrencilerin yüzde 80-85'e yakını ile yenilikçi fikirler üreterek firmamızın tüm faaliyetlerini rahatlıkla yürütebileceğimizi tespit ettik. Ayrıca İzmir'in hayat standartlarının yüksek oluşu, buradaki yaşamın diğer metropollere göre daha ucuz ve kolay olması İzmir'i seçmemizde etkili oldu."

İZKA Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy ise, İsveç'li firmanın İzmir'e yatırım kararı almasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, bu tip katma değerli yatırımların sayısının artmasının İzmir'i yaratıcı endüstrilerde bir çekim merkezi haline getireceğini, böylece nitelikli işgücünün bölgeye çekilebileceğini vurguladı.