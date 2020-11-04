İstiridye mantarı yöre halkının yeni gelir kapısı oldu
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İstiridye mantarı yöre halkının yeni gelir kapısı oldu

04.11.2020 12:34 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:39
İstiridye mantarı yöre halkının yeni gelir kapısı oldu

Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortak girişimi ile açılan poşette istiridye mantarı yetiştiriciliği kursunu başarıyla bitirenlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortak girişimi ile açılan poşette istiridye mantarı yetiştiriciliği kursunu başarıyla bitirenlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu'nun hazır bulunduğu sertifika töreninde, mantar üreticisi Ali Tonbul'a ait mantar üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulunuldu ve mantar hasadı yapıldı.

Akçaabat'ta, üreticilerin yeni gelir kapısı oluşturulması yönünde alternatif ürünler yetiştirmek için eğitim çalışmaları devam ediyor. Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik bu tür çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak mantar üretimi konusunda Akçaabat'ı Türkiye'de üretim merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortak girişimi ile bu kapsamda yeniden 8 'i bayan 29 üreticinin katılımı ile 88 saatlik 'İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği' kursu düzenlediklerini belirten Eyüpoğlu, "Bu kursları düzenlemekteki amacımız, istihdamı ve üretimi direk artırmak. Özellikle bayan üreticilerimiz kursa başvurarak üretim yapıp aile bütçesine katkı sağlayabilecekler. Üretim alanlarımızı ve üretim miktarımızı artırmayı hedefliyoruz. Hasatla birlikte mantar üretiminin ilçemiz için yapılabilir olduğunu ispat ettik. Tadı ete en çok yakın besinlerden olan istiridye mantarı, lezzetli yapısı kadar faydaları ile de göz dolduruyor. Tam bir protein deposu olan istiridye mantarının faydaları hafife alınmayacak kadar çok. Bu mantar türünün içerisinde kolesterol değerlerinin düşmesini sağlayan lovastatin adlı madde yer aldığından dolayı özellikle kolesterol değerleri yüksek olan kişiler istiridye mantarını tüketerek kanlarındaki bu kolesterol değerinin düşmesini sağlayabilirler. İstiridye mantarının faydaları tabi ki bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca bu mantar kan basıncının dengelenmesinde rol alan etkin bir besin türüdür. Bunun için mantarı bolca üretip bolca tüketmeliyiz" diye konuştu. - TRABZON

İstiridye mantarı yöre halkının yeni gelir kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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