İstikrar Abidesi James Milner

08.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:13

James Milner, Liverpool için çok önemli bir role sahip. 2015'ten beri Kırmızılar adına forma giyen veteran Ingiliz, Jurgen Klopp'un yoğun prese dayalı oyun taktiği için durmak bilmeden efor sarfediyor ve savunma ve orta sahanın birçok farklı bölgesinde sahada en iyi oyununu ortaya koyuyor.