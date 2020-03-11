İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, yayımladığı mesajında, ortak ses, ortak vicdan ve en kıymetli değerlerden olan İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında hasletleri en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeği aşıyla katkı veren insanımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır. İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir. Milli şairimiz Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken, İstiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiş, milletimizin o zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazımıştır. Böyle bir metne sahip olduğumuz içim ne kadar şükretsek azdır."

Kaynak: AA