Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi
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Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi

24.01.2021 19:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:01
Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi

Göztepe'de göreve başlayan Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında takımının başında ilk maçına çıkarken, futbolcularına İstiklal Marşı sırasında bayrağa dönmelerini belirtti. Oyuncular da Milli Marşı bu şekilde okudu.

Göztepe'de takımın başına geçen Ünal Karaman, İzmir ekibinin teknik direktörü olarak ilk maçında Beşiktaş deplasmanında boy gösterdi.

Seremoni konusunda hassas olduğu bilinen Karaman, Trabzonspor'da olduğu gibi Göztepe'nin başında da İstiklal Marşı'nın okunması sırasında oyuncularının bayrağa dönerek milli marşı okumasını istedi. Göztepeli futbolcular seremoniyle birlikte stadyum skorboardunda bulunan Türk Bayrağı'na dönerek İstiklal Marşı'nı bu şekilde okudu.

SONER AYDOĞU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Göztepe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ilk yarının sonlarında Ghezzal'a yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, ligdeki sarı kart sayısı 4 oldu ve cezalı duruma düştü.

Önümüzdeki hafta sonunda Denizlispor deplasmanına gidecek olan İzmir temsilcisinde Soner, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 2. haftada oynanan Yeni Malatyaspor, 6. haftadaki Kasımpaşa ve 18. haftadaki Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören Soner, Beşiktaş maçında gördüğü kartla Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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