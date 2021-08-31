İstihdama tam destek sürüyor
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İstihdama tam destek sürüyor

İstihdama tam destek sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj firmasının 21 personel alacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj firmasının 21 personel alacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevini üstlenen İstihdam Merkezi, biri engelli olmak üzere 21 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl OSB'de üretimini sürdüren Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan firma, kağıt ve ambalaj üretim tesisinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada belirli süreli çalışmak üzere üretim bölümü için 18-35 yaş arası erkek ve kadın toplam 20 personel alımı yapılacak. Ayrıca yine üretim bölümünde çalışacak 18-35 yaş arası engelli 1 kişi alınacak. Başvurular 2 Eylül Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili teferruatlı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

İstihdama tam destek sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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