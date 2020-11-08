İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Muş, "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği belirtildi. Bakan Albayrak'ın istifa haberinin ardından AK Parti Grup Başlanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"GÖREVİNİN DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTİFANIN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

,"MEVCUT HABERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" paylaşımında bulundu.