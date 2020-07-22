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İşte Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın transfer rotası! Mario Mandzukic...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik.

İşte Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın transfer rotası! Mario Mandzukic...
22.07.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:21

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen Sergen Yalçın'ın transfer rotası netleşiyor. "İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur" diyen Yalçın'ın başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği zirvede kalacaklar, gidecekler ile öncelikle olarak takviye yapılması gereken bölgeler ile alınmasını istediği oyuncuları net olarak aktardı.

"Ruiz'i zaten düşünmüyordum"

Başarılı hoca, Çebi ile yaptığı zirvede "Kalede pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ersin ile devam edebiliriz. Asıl problem önündeki savunma ve orta alanda. Rakip çok çabuk ve rahatsız olmadan kaleye geliyor. Victor Ruiz zaten düşündüğüm savunmacı değildi. Gitmesi sorun değil. Forması için yüreğini ortaya koyan, isimlere bakacağız. Öncelik olarak orta alan ve defansı revize edersem, kaleci aymaya gerek duymayız" diyerek görüşlerini paylaştı.

Kiralıklar ile veda zamanı

Başkanla yapılan bu toplantının ardından transfer gündeminde kaleci en sona bırakıldı. Vida ve Roco ile ücret indirimi görüşme yapılacak. Gökhan ve Caner için de kulübün sunduğu şartlar üstünden ısrarcı olunmayacak. Orta alanda oynayan Boateng, Diaby ve Elneny takımda kiralık olarak görev yapıyorlar. Sergen hoca mümkün olursa Mısırlı oyuncu ile anlaşılmasını ve yeniden kiralanmasını istedi. Ancak bonservisi Arsenal'de olan Elneny kalmaya sıcak bakmıyor.

Mario Mandzukic'e yeni formül!

Siyah beyazlılar yıldız golcüye 1 milyon 750 bin euro önerirken rakam maksimum 2 milyon euro'ya çıkarılacak.

Dünya devleri Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus'ta forma giydikten sonra kısa bir Katar macerasının ardından şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'e Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Pandeminin araya girmesiyle birlikte Katar ekibi Al Duhail'de ancak 7 maçta forma giyebilen ve sadece 1 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 750 bin Euro öneren Kartal gelecek cevaba göre hareket edecek. 5 transferinde toplam 67 milyon Euro bonservis ödenen Hırvat yıldız için yönetim teklif edilen rakamı maksimum yıllık 2 milyon Euro'ya kadar çıkarıp olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda ısrarcı olmayacak

Kaynak: Hürriyet

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