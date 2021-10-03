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İşte Premier Lig bu! Liverpool'un Manchester City'le 2-2 berabere kaldığı maç nefes kesti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
İşte Premier Lig bu! Liverpool'un Manchester City'le 2-2 berabere kaldığı maç nefes kesti

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanan Liverpool-Manchester City maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona ererken maçı izleyenler ortaya koyulan futboldan büyük keyif aldı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

SALAH ŞOV YAPTI

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçti. Manchester City, 69. dakikada Phil Foden ile skoru eşitledi. Liverpool, 76. dakikada Muhammed Salah'ın muazzam tek kişilik şovuyla tekrar öne geçti. Salah, böylece Manchester City'e karşı Anfield'da çıktığı son 6 resmi maçta 5 gol ve 2 asistle 7 gole doğrudan etki etmiş oldu. Manchester City, 81. dakikada Kevin De Bruyne'nin ceza sahası dışından attığı harika golle skoru yeniden eşitledi.

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Ali Gülhan
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