İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

21.02.2021 00:08 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:13
İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Turgut Doman'ın kural hatası yaptığını öne sürdü.

Spor Toto 1. Lig bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. 22. hafta mücadelesinde ligin 3. sırasındaki İstanbulspor, 2. sıradaki Samsunspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 13. dakikada Guido Koçer'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve zirve yolunda önemli bir maçı geride bıraktı. Ancak maçtan sonra İstanbulspor, kural hatası yapıldığını iddia etti.

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

"AÇIK BİR KURAL HATASI YAPILMIŞTIR"

Sarı siyahlıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi; oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır" denildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere İrem Derici Prens Harry
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 00:12:38. #1.15#
title