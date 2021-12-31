İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İndirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılır? (Biletmatik, Büfe yükleme noktaları)

VİZE, KIRKLARELİ (Haberler.com) - 2021 senesini arkamızda bıraktığımız şu son günlerde, herkes tarafından araştırılan İstanbulkart vize yenileme işlemi nasıl gerçekleştiriyor. Vize yenileme işlemi gerçekleştirildiği zaman birçok farklı meslek gruplarına indirim sağlamaktadır. Özellikle öğrencilerin sık sık kullandığı toplu taşıma, vize yenilenmesinden sonra indirimli bir şekilde milyonlarca öğrenci toplu taşımayı kullanabilirler. İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İndirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılır? İstanbulkart uygulamasından vize yenilenir mi? Bütün detaylar haberimizdedir…

İSTANBULKART VİZELEME NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü kişilerin toplu ulaşımında indirimli kartın vizeleme işlemi yüzde 160 zam yaparak 5 TL den 13 TL ye çıkarmıştır. Buna göre, vize yenileme nereden ve nasıl yapılıyor indirimden faydalananların araştırma konusu oldu.

Açıklama şu yönde geldi: "Öğrenci İstanbulkartınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekmektedir. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

İstanbulkart vize yenileme işlemini büfelerden, İstanbulkart resmi web sitesinden veya İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İSTANBULKART VİZELEME NEDİR?

İstanbul'da kullanılan toplu taşıma öğrenci, öğretmen ve 60 yaşın üstündeki bireyler toplu ulaşımda indirimli bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. İndirimli İstanbulkartlar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılmaktadır. Vizeleme yapılmayan kartların indirim geçerliliği ortadan otomatik olarak kalkmaktadır. Bu nedenle her sene vize yenileme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

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